Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La STIB veut abattre deux cents arbres pour construire un nouveau dépôt de tram à Laeken

La STIB a introduit une demande de permis pour la construction d’un nouveau dépôt de tram au niveau de la friche Sobieski à Laeken, entre la place Saint-Lambert et l’entrée du tunnel de tram. L’objectif est de créer un espace supplémentaire pour garer les trams, notamment afin d’assurer une meilleure desserte du plateau du Heysel lors de grands événements.

Le projet, actuellement soumis à enquête publique jusqu’au 13 novembre, prévoit la création de dix voies pouvant accueillir seize trams. Il nécessiterait toutefois l’abattage d’environ deux cents arbres sur une zone aujourd’hui boisée, en bordure du parc de Laeken et du Domaine Royal.

Selon la STIB, les arbres concernés sont “fragiles”, car ils poussent sur d’anciens rails recouverts de ballast. L’entreprise prévoit de compenser ces abattages par la plantation de 22 nouveaux arbres et la création d’espaces verts avec haies, arbustes et prairie fleurie.

► Lire aussi | Métro 3 : une enquête ouverte par le parquet de Bruxelles

Ce dépôt, présenté comme un “petit garage d’urgence”, représente un investissement estimé entre cinq et sept millions d’euros. Il comprendrait également une salle de repos pour les conducteurs.

La STIB justifie le projet par le manque d’espace dans ses dépôts existants : sa flotte compte déjà plus de 400 trams et d’autres sont en commande. Les travaux devraient durer environ six mois.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Yannick Vangansbeek

Lire aussi :

Partager l'article

28 octobre 2025 - 17h09
Modifié le 28 octobre 2025 - 17h09
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales