La STIB veut abattre deux cents arbres pour construire un nouveau dépôt de tram à Laeken

La STIB a introduit une demande de permis pour la construction d’un nouveau dépôt de tram au niveau de la friche Sobieski à Laeken, entre la place Saint-Lambert et l’entrée du tunnel de tram. L’objectif est de créer un espace supplémentaire pour garer les trams, notamment afin d’assurer une meilleure desserte du plateau du Heysel lors de grands événements.

Le projet, actuellement soumis à enquête publique jusqu’au 13 novembre, prévoit la création de dix voies pouvant accueillir seize trams. Il nécessiterait toutefois l’abattage d’environ deux cents arbres sur une zone aujourd’hui boisée, en bordure du parc de Laeken et du Domaine Royal.

Selon la STIB, les arbres concernés sont “fragiles”, car ils poussent sur d’anciens rails recouverts de ballast. L’entreprise prévoit de compenser ces abattages par la plantation de 22 nouveaux arbres et la création d’espaces verts avec haies, arbustes et prairie fleurie.

Ce dépôt, présenté comme un “petit garage d’urgence”, représente un investissement estimé entre cinq et sept millions d’euros. Il comprendrait également une salle de repos pour les conducteurs.

La STIB justifie le projet par le manque d’espace dans ses dépôts existants : sa flotte compte déjà plus de 400 trams et d’autres sont en commande. Les travaux devraient durer environ six mois.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Yannick Vangansbeek