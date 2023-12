La Stib va renforcer des lignes pour la nuit de Nouvel An

Des lignes de bus s’ajoutent à la liste des années précédentes.

La Stib annonce que plusieurs lignes de transport seront renforcées et prolongées pendant la nuit du Nouvel An. De minuit à 5h30, l’accès au réseau sera par ailleurs gratuit pour les voyageurs. Les bus Noctis et le tram 81 circuleront jusqu’à 5h du matin.

L’ensemble des métros et trams circuleront jusqu’à 2h30. Les bus navettes qui remplacent des lignes de tram en travaux rouleront également jusqu’aux petites heures. Cette année, plusieurs lignes de bus s’ajoutent à la liste. Ainsi, les bus 45, 49, 54, 56, 65 et 87 circuleront aussi jusqu’à 2h30, aux mêmes fréquences qu’en soirée. Les métros effectueront leur dernier passage à Arts-Loi à 2h15 au plus tôt, et ce, dans toutes les directions.

Les fréquences seront renforcées sur les lignes de métro et sur plusieurs lignes de tram :

Métros 1, 2, 5 et 6 : 7 minutes 30

Trams 3 et 4 : 7 minutes 30

Trams 7 et 25 : 12 minutes

Trams 8 et 93 entre Louise et Legrand : 12 minutes

Trams 39 et 44 : 15 minutes

Tram 55 : 10 minutes

Tram 81 : 10 minutes jusqu’à 2h30, 15 minutes jusqu’à 5h30

