La STIB renforce la desserte des cimetières pour la Toussaint

À l’occasion de la Toussaint, la STIB adapte son offre ce samedi 1er novembre afin de faciliter l’accès aux cimetières bruxellois. Deux lignes de bus seront prolongées et une ligne supplémentaire mise en service exceptionnellement.

Les lignes 59 (Hôpital Etterbeek-Ixelles – Bordet Station) et 63 (Gare Centrale – Cimetière de Bruxelles) seront toutes deux prolongées vers Jules Bordet entre 8h et 16h30 pour desservir plus aisément les cimetières de Bruxelles, Schaerbeek et Evere.

La ligne 77 (Kraainem – Hippodrome), habituellement limitée aux heures de pointe en semaine, circulera exceptionnellement entre 8h40 et 16h15, à raison d’un bus toutes les 20 minutes. Elle permettra de rejoindre les cimetières de Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek, avec correspondance au métro Kraainem.

Les autres lignes du réseau régulier continueront à desservir de nombreux cimetières de la capitale, notamment ceux d’Ixelles, Laeken et Jette.

Rédaction