La STIB reçoit son bulletin : elle obtient la note de 7,3/10 de ses voyageurs

C’est ce qui ressort de son dernier baromètre de satisfaction.

Elève STIB, au tableau ! Au terme de son dernier baromètre de satisfaction, la société en charge du transport en commun à Bruxelles a obtenu une note de 7,3/10. “Les clients restent donc très satisfaits des services offerts, et ce même si le nombre de voyageurs a fortement augmenté par rapport à l’année précédente” ainsi que le trafic automobile, commente la STIB.

C’est la seconde année où la STIB obtient ce score de 73% : “on se rapproche de l’objectif de 7,4/10 que nous nous sommes fixés dans le contrat de service public d’ici fin 2023. Ce résultat, nous l’avons obtenu grâce aux collaborateurs de la STIB qui, chaque jour, mettent tout en oeuvre pour offrir aux voyageurs des trajets les plus confortables et agréables possibles“, se réjouit Brieuc de Meeûs, le CEO de la sTIB.

Parmi les éléments positifs retenus par les voyageurs, on note la facilité d’achat des titres de transports via le sans-contact (3 millions de trajets en 2021, 1 million de plus qu’escompté), les tarifs et la ponctualité, mais aussi la sécurité.

ArBr – Photo : Belga (illustration)