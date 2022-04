La Stib a payé 875.000 euros pour retirer des graffitis en 2021

La société de transport bruxelloise a déboursé pas moins de 875.000 euros pour faire retirer les graffitis de ses véhicules et dans les stations, rapporte La Capitale ce mercredi.

Au total, 597.000 euros ont été dépensés pour les stations, 235.000 euros pour les rames de métro, 3.000 euros pour les bus et 40.000 euros pour les trams.

Comment expliquer de tels coûts ? “Des rondes d’entretien sont fréquemment organisées et les travaux de réparation et d’enlèvement sont effectués dans des délais très courts, de manière à rendre le matériel disponible le plus rapidement possible pour le client et restaurer un environnement propre et agréable“, a expliqué la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Des propos tenus en commission mobilité et rapportés par nos confrères.

La ministre a également rappelé que la Stib “porte systématiquement plainte lorsque des éléments tangibles, comme un flagrant délit ou la présence de caméras, permettent d’entamer des poursuites.”

Rédaction/Photo d’illustration