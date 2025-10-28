Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La station de métro Sainte-Catherine évacuée suite à un dégagement de fumée

Un dégagement de fumée en-dessous d’une rame de métro a entraîné l’évacuation de la station de métro Sainte-Catherine, indiquent les pompiers de Bruxelles ce mardi., sans faire de blessés. Plusieurs camions de pompiers sont se rendus sur place. Un officier et une autopompe restent sur place, le reste des moyens rentre en caserne, précisent les pompiers.

La suite des opérations est assurée par les techniciens de la STIB, qui indique que la circulation des lignes 1 et 5 est actuellement interrompue entre De Brouckère et Comte de Flandre.

 

Photo Belga

Lire aussi :

Partager l'article

28 octobre 2025 - 15h33
Modifié le 28 octobre 2025 - 15h42
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales