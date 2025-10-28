La station de métro Sainte-Catherine évacuée suite à un dégagement de fumée

Un dégagement de fumée en-dessous d’une rame de métro a entraîné l’évacuation de la station de métro Sainte-Catherine, indiquent les pompiers de Bruxelles ce mardi., sans faire de blessés. Plusieurs camions de pompiers sont se rendus sur place. Un officier et une autopompe restent sur place, le reste des moyens rentre en caserne, précisent les pompiers.

La suite des opérations est assurée par les techniciens de la STIB, qui indique que la circulation des lignes 1 et 5 est actuellement interrompue entre De Brouckère et Comte de Flandre.

Photo Belga