La Société du Logement bruxellois a acquis 304 logements clé-sur-porte l’an dernier

En 2021, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a réceptionné 139 logements clé-sur-porte et signé les compromis de vente pour 165 logements supplémentaires.

L’an dernier, la SLRB a décidé d’adopter une nouvelle stratégie : l’acquisition “clé-sur-porte”. Il s’agit d’un projet développé par un acteur privé pour lequel les permis ont déjà été délivrés et qui est proposé pour acquisition à la SLRB. S’il répond aux critères de qualité de la Société du Logement bruxellois, il est ensuite proposé en gestion à l’une des 16 sociétés immobilières de service public (SISP) de la Région. De cette manière, les SISP peuvent développer plus rapidement leur parc de logements et offrir une solution aux familles inscrites sur la liste d’attente pour l’obtention d’un logement social.

► À voir aussi : Uccle : de possibles logements sociaux envisagés sur un sol inondable

En 2018, la SLRB avait déjà lancé deux premiers appels pour des projets de ce type. Par la suite, elle a décidé d’améliorer la procédure et a fait l’acquisition de 304 nouveaux logements sociaux clé-sur-porte en 2021. Parmi ces logements, 139 ont été réceptionné (72 à Molenbeek, 53 à Forest et 18 Schaerbeek) et les compromis de ventes des 165 autres ont été signés (18 à Neder-Over-Heembeek, 38 à Laeken, 54 à Evere et 55 à Molenbeek).

La rédaction – Photo : SLRB/Bureau : Solidum Terra