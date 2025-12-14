La SNCB renforce son offre de trains dès aujourd’hui/dimanche, avec plus de trains en fin de service, des liaisons IC renforcées les week-ends et un réseau suburbain élargi autour de Bruxelles, Anvers, Gand et Charleroi.

L’offre ferroviaire augmente ainsi de 2% en 2026, avec une hausse totale de 5% par rapport à 2023. L’objectif, fixé dans le contrat de service public 2023-2032, est d’atteindre une croissance de 10%.

Il y a désormais plus de trains S les vendredis et samedis soir au départ de Bruxelles et d’Anvers sur les lignes S1 (Bruxelles – Anvers) et S2 (Braine-le-Comte – Bruxelles – Louvain) avec des arrêts dans plusieurs gares.

L’offre IC entre les grandes villes est également renforcée le week-end. Elle passe de un à deux trains par heure entre Charleroi et Bruxelles, ainsi qu’entre Liège et Bruxelles. Le nouveau train Liège – Bruxelles dessert par ailleurs Brussels Airport tandis que Louvain bénéficie d’un troisième train IC par heure vers et depuis Bruxelles. Entre Anvers et Louvain, le train IC via Aarschot circule désormais aussi le week-end.

Des adaptations sont également prévues en semaine autour de Bruxelles, avec un train S4 entre Alost et Bruxelles-Luxembourg toutes les 30 minutes. Idem pour le S7 entre Hal et Vilvorde et le S3 entre Denderleeuw et Grammont.

Pour les voyageurs vers le Grand-Duché de Luxembourg, les liaisons L Libramont-Arlon et Arlon-Luxembourg sont désormais couplées, offrant une liaison directe entre Libramont, Habay, Arlon et Luxembourg-ville, sans correspondance à Arlon. Cela permet aussi une liaison directe et plus rapide vers le Luxembourg pour les voyageurs depuis Neufchâteau, Habay, Stockem et Viville.

