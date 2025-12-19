La SNCB passe une première commande de 180 trains au groupe espagnol CAF

Le conseil d’administration de la SNCB a décidé, vendredi, d’attribuer le marché des trains AM30 à la société espagnole CAF.

Une première commande portant sur la livraison de 180 nouvelles automotrices, soit 54.000 places assises, a été placée pour un montant de 1,7 milliard d’euros, annonce la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Le contrat prévoit une mise en service des premières voitures en 2030. Au total, le contrat-cadre conclu avec CAF porte sur une commande de maximum 170.000 places assises et couvre une période de 12 ans.

Belga