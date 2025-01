Des “excuses officielles” demandées à la SNCB pour son rôle dans la déportation lors de la Seconde Guerre mondiale

Il s’agit du point final d’une démarche entamée en 2022 : faire la lumière sur le rôle joué par la SNCB lors de la Seconde Guerre mondiale et déterminer les éventuelles réparations.

Ce vendredi, le Groupe des Sages mis sur pied par le gouvernement fédéral a présenté au Sénat ses propositions sur les initiatives à prendre suite à l’implication des chemins de fer belges dans l’organisation de convois de déportation qui ont mené plus de 25.000 Juifs, Roms, prisonniers politiques et travailleurs forcés vers les camps durant la Seconde Guerre mondiale.

En décembre 2023, une étude du CegeSoma (le Centre d’Étude Guerre et Société des Archives de l’Etat) réalisée à la demande conjointe du Sénat et du Ministre de la Mobilité apportait des éléments concrets sur l’implication des chemins de fer belges dans la Déportation de Juifs, des Roms, des prisonniers politiques et des travailleurs forcés durant la Seconde Guerre mondiale. Il en ressortait notamment que la SNCB avait reçu “quasi à coup sûr” des fonds allemands pour déporter des Juifs.

► Revoir l’interview de Nico Wouters, l’un des auteurs de l’ouvrage “La SNCB face à son passé de guerre : entre collaboration et résistance. Le rail belge sous l’occupation”

À la lumière de ces révélations, et considérant que ces faits relèvent d’une responsabilité collective historique, le gouvernement fédéral a mis en place un Groupe des Sages chargé de se pencher sur les suites à apporter aux conclusions de cette étude. Ce sont ces recommandations qui ont été présentées aujourd’hui. “Ce rapport marque une étape importante dans le processus de reconnaissance et de réparation, tout en soulignant l’urgence d’agir face aux défis contemporains. Il rappelle que la mémoire n’est pas qu’un regard vers le passé, mais aussi un outil essentiel pour construire une société plus vigilante et plus résiliente“, commente la magistrate Françoise Tulkens qui a présidé ce Groupe des Sages.