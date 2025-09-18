La SNCB a effectué près de 35.000 contrôles lors d’une vaste opération début septembre

Le titre de transport d’environ 35.000 voyageurs ont été contrôlés entre le 4 et le 12 septembre 2025, dans le cadre d’une vaste opération de contrôles renforcés menée par la SNCB, communique jeudi la compagnie ferroviaire. Ces contrôles viennent s’ajouter à ceux effectués quotidiennement.

Ils ont été effectués dans plus de 400 trains par les accompagnateurs de train, les équipes de contrôleurs mobiles et les agents du service de sécurité de la SNCB, Securail. La police des chemins de fer et la police locale ont également participé dans le cadre de leurs compétences.

Il en ressort que plus de 2.000 voyageurs n’étaient pas en possession d’un titre de transport en règle, soit 6,3% des personnes contrôlées. Cette proportion est similaire à ce que l’on observe habituellement, précise la SNCB. En 2024, 7% des voyageurs étaient en fraude.

Les agents Securail ont également procédé à des contrôles en amont des quais.

La lutte contre la fraude est une priorité pour la SNCB. D’autres actions de contrôles renforcés seront menées au cours des prochains mois. Sur l’ensemble de l’année, le nombre de voyageurs contrôlés va augmenter de 40% par rapport à l’année dernière.

Belga