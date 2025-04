La Semaine de la vaccination 2025 organisée du 27 avril au 3 mai

La Semaine de la vaccination aura lieu cette année du 27 avril au 3 mai. Elle vise à sensibiliser le public au rôle joué par la vaccination dans la prévention des maladies, rappelle la région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La campagne de 2025, placée sous le thème “La vaccination pour tous est humainement possible”, mettra en avant la nécessité d’atteindre une couverture vaccinale étendue et équitable pour prévenir les flambées épidémiques. Ce sera l’occasion de diffuser des informations sur les vaccins et sur l’importance de ne laisser personne de côté dans les efforts visant à protéger la santé publique, estime l’OMS. On assiste, par exemple, en ce moment à un regain des cas de rougeole dans le monde.

La semaine dernière, l’OMS avait ainsi appelé à faire plus pour lutter contre les flambées de rougeole dans 58 pays du monde, notamment aux États-Unis où deux enfants sont morts, et rappelé que le vaccin était sûr et efficace. Neuf cas de rougeole ont été détectés en Wallonie depuis le début de l’année, avait récemment indiqué le ministre wallon de la Santé Yves Coppieters. Si la maladie se répand aujourd’hui aux États-Unis et ailleurs c’est parce que le taux de vaccination n’est pas suffisant, estime l’OMS.

Belga