“La Russie teste la solidarité de l’alliance atlantique, c’est tout sauf une erreur”‘

Selon l’Estonie, trois avions de chasse russes MiG-31 ont survolé son espace aérien au-dessus du golfe de Finlande pendant plusieurs minutes vendredi matin. Les pays d’Europe de l’Est membres de l’Otan étaient déjà en état d’alerte maximale depuis qu’une vingtaine de drones avaient survolé la Pologne plus d’une semaine auparavant. L’Alliance avait alors annoncé le renforcement de ses défenses aériennes le long de la frontière avec la Russie grâce à une nouvelle opération baptisée Sentinelle orientale. L’Otan discutera mardi de l’attitude à adopter à la suite de la nouvelle violation de l’espace aérien d’un pays membre de l’Alliance par la Russie. Après la Pologne il y a une semaine et demie, l’Estonie a en effet sollicité à son tour une réunion en urgence. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se tiendra par ailleurs ce lundi, a annoncé dimanche le gouvernement de Tallinn.

■ Analyse avec Alain De Neve, attaché de recherche à l’Institut royal supérieur de défense