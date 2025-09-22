Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“La Russie teste la solidarité de l’alliance atlantique, c’est tout sauf une erreur”‘

Selon l’Estonie, trois avions de chasse russes MiG-31 ont survolé son espace aérien au-dessus du golfe de Finlande pendant plusieurs minutes vendredi matin. Les pays d’Europe de l’Est membres de l’Otan étaient déjà en état d’alerte maximale depuis qu’une vingtaine de drones avaient survolé la Pologne plus d’une semaine auparavant. L’Alliance avait alors annoncé le renforcement de ses défenses aériennes le long de la frontière avec la Russie grâce à une nouvelle opération baptisée Sentinelle orientale. L’Otan discutera mardi de l’attitude à adopter à la suite de la nouvelle violation de l’espace aérien d’un pays membre de l’Alliance par la Russie. Après la Pologne il y a une semaine et demie, l’Estonie a en effet sollicité à son tour une réunion en urgence. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU se tiendra par ailleurs ce lundi, a annoncé dimanche le gouvernement de Tallinn.

Analyse avec Alain De Neve, attaché de recherche à l’Institut royal supérieur de défense

Lire aussi :

Partager l'article

22 septembre 2025 - 07h41
Modifié le 22 septembre 2025 - 10h27
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales