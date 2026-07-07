La RTBF va devoir réaliser de nouvelles économies dans le cadre de son futur contrat de gestion et des prochains exercices budgétaires, a indiqué mardi la ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR).

“Je le dis sans détour: il va falloir avoir le courage d’envisager de nouvelles économies, à l’instar de ce qui est demandé à d’autres acteurs“, a annoncé la libérale lors d’un débat en commission du parlement sur l’ajustement budgétaire 2026. Mme Galant n’a toutefois pas précisé d’ordre de grandeur pour ces économies.

Dès son arrivée aux commandes, la nouvelle majorité MR-Engagés avait décidé de geler pour toute la législature la dotation annuelle de la radio-télévision publique à son niveau de 2024, imprimant ainsi une trajectoire d’économies de plus de 130 millions d’euros.

Mme Galant a par ailleurs précisé mardi qu’un protocole d’accord avait été tout récemment signé avec les syndicats de la RTBF sur une compression de l’emploi à hauteur de 169 équivalents temps-plein d’ici 2028. Il ne s’agira toutefois pas de licenciements secs, mais du non-remplacement de départs à la retraite (anticipée).

La RTBF disposait en 2025 de recettes totales de 480 millions d’euros, dont l’essentiel (72%) issu de sa dotation ordinaire financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Interrogée par plusieurs députés, la ministre a répété mardi sa volonté de recentrer la RTBF sur ses missions principales à l’occasion du futur contrat de gestion qui sera négocié avec le futur administrateur-général. Sa nomination est attendue d’ici la fin de cet été.

Belga