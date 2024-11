La RTBF lance l’opération “Hope” pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire

Cette campagne, déclinée sur tous les médias du service public, invite les élèves de l’enseignement primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à s’opposer au harcèlement au travers d’actions ludiques et de sensibilisation.

La RTBF a lancé lundi l’opération de lutte contre le harcèlement scolaire baptisée “HOPE” (“Harcèlement, on s’y Oppose et on en Parle Ensemble”) au Musée des Enfants d’Ixelles.

En FWB, près d’un élève sur trois a déjà été concerné par la problématique du harcèlement scolaire, que ce soit en tant que victime, témoin ou auteur. Comme l’ont expliqué plusieurs jeunes au travers d’une capsule vidéo, ce type de comportement a un impact profond sur leur parcours scolaire et leur développement personnel. “Il faut rappeler encore et toujours que le harcèlement scolaire n’est pas toléré dans les établissements. Aucun comportement ne peut passer sous les radars”, a insisté la ministre de l’Enseignement, Valérie Glatigny. “L’école ne peut pas tout faire contre ce problème mais elle est le reflet de la société.”

La ministre a rappelé que l’Observatoire du Climat Scolaire, créé en 2023 par la FWB, fournissait des outils pour aider les enseignants et les directions à lutter contre le phénomène. Au total, plus de 400 écoles se sont inscrites à l’opération “HOPE”, qui se déroule jusqu’au 15 novembre. Les élèves y seront invités à débattre autour d’une charte contre le harcèlement scolaire et ils pourront arborer sur leur main quatre points de couleurs symbolisant l’opération. Ils sont également invités à former des chaînes de l’espoir et à les filmer. L’opération bénéficie du soutien d’un parrain bien connu du jeune public: le chanteur et danseur Loïc Nottet. Son titre “Danser”, qui évoque directement le harcèlement dont il a lui-même été victime, fera office d’hymne pour la campagne.

D’autres personnalités telles que Héléna Bailly, Thalya Culot et Lanna De Palmaert sont également impliquées. Un programme dédié à la thématique sera programmé sur les chaînes du service public ainsi que sur la plateforme Auvio. L’accent est mis sur la sensibilisation des plus jeunes, avec des formats courts également déclinés sur TikTok.

Belga