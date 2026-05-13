La restauration du Hall de l’aviation du musée de l’Armée à Bruxelles est terminée

La restauration du Hall de l’aviation du musée royal de l’Armée, situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, est désormais achevée, a annoncé mercredi la Régie des Bâtiments dans un communiqué de presse.

Les travaux de restauration concernaient la façade arrière nord donnant sur l’avenue de l’Yser, la façade latérale est, sur l’avenue de la Chevalerie, ainsi qu’une partie de la façade latérale ouest, contiguë au bâtiment de l’Institut royal du patrimoine artistique. La façade avant donnant sur l’esplanade avait, elle, déjà été rénovée en 2013.

Ces travaux ont compris le nettoyage des façades, la restauration de la maçonnerie et de la menuiserie extérieure en bois, ainsi que la rénovation et la protection de la menuiserie extérieure en métal et des structures métalliques.

Les travaux qui viennent d’être terminés représentent la première phase de la restauration des façades des bâtiments du musée de l’Armée et d’Autoworld dans le parc du Cinquantenaire. Au cours d’une deuxième phase, toutes les façades d’Autoworld seront restaurées, y compris la façade donnant sur l’esplanade. Ces travaux devraient démarrer en 2027 et durer jusqu’en 2028.

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La troisième phase (2028-2029) concernera d’autres façades du musée de l’Armée, dont celles de la halle Bordiau et de l’accès principal sur l’esplanade.

“Le Cinquantenaire abrite des musées de renommée mondiale. Nous les rénovons progressivement afin de renforcer leur attractivité“, souligne la ministre chargée de la Gestion immobilière de l’État, Vanessa Matz. “Nous préparons ainsi le Cinquantenaire à accueillir les célébrations du bicentenaire belge, tout en investissant durablement dans la qualité et l’avenir de nos musées.”

“Grâce à cette restauration, nous protégeons non seulement un patrimoine exceptionnel, mais nous veillons également à ce que les générations futures puissent continuer à découvrir cette histoire“, note de son côté le ministre de la Défense, Theo Francken.

Belga