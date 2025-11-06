Inauguration des vitrines rénovées de la salle 14-18 du Musée royal de l’Armée

Les nouvelles vitrines remplacent les anciens modèles datant des années 1930 qui n’offraient pas toujours l’espace nécessaire pour exposer certaines pièces ni une conservation optimale de celles-ci, précise le communiqué.

Outre ces vitrines modernisées, la salle a été enrichie de quatre canons exceptionnels, dont deux pièces uniques au monde: un obusier français de 220 mm “de Bange”, un canon naval japonais, un canon provenant des forts de la ceinture défensive d’Anvers, et une pièce unique dont la charge était propulsée par un système à ressort, un canon de montagne de 65 mm Saint Chamond. Ce dernier servait à tirer sur les avions et dirigeables ennemis, et peut être considéré comme l’une des premières formes d’artillerie antiaérienne.