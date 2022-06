La réouverture de la piscine Neptunium à Schaerbeek une nouvelle fois reportée

La réouverture de la piscine schaerbeekoise est reportée au début de l’année prochaine, en 2023, rapporte la RTBF ce jeudi.

Voilà cinq ans que les bassins du Neptunium attendent le retour de l’eau et des nageurs. Depuis 2017, le chantier de rénovation de cette piscine de plus de 60 ans se poursuit, en collaboration avec Beliris. L’organisme en charge des travaux avait d’abord annoncé sa réouverture en septembre 2019, elle avait finalement été postposée au printemps 2020, en raison de nouvelles interventions sur l’étanchéité du bassin, avant d’être repoussée fin 2021 et finalement à la rentrée académique 2022. Aujourd’hui, on apprend qu’il n’en est rien. La piscine est toujours en travaux et ne devrait pas rouvrir avant 2023.

▶ Notre reportage : La réouverture de la piscine Neptunium à Schaerbeek prévue dans un an (13/09/21)

▶ Notre reportage : Schaerbeek : la rénovation de la piscine Neptunium va se poursuivre jusqu’en 2019 (26/03/2018)

Contacté, l’échevin des Travaux publics, Vincent Vanhalewyn (Ecolo) renvoie vers Beliris. L’organe, qui regroupe l’État belge et la Région bruxellois, indique quant à lui sur ses réseaux sociaux que “des travaux supplémentaires non prévus initialement doivent être réalisés afin de rendre une piscine toute neuve aux futurs baigneurs. Ces travaux entrainent un délai supplémentaire et les retards de livraison des matériaux ont aussi eu un impact sur ce délai”, avant de poursuivre quant à la date exacte de réouverture : “L’ouverture de la piscine dépendra de ces critères.”

A.V.