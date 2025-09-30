La Région donne un coup de pouce financier à Saint-Josse moyennant un plan de redressement

La Région bruxelloise a décidé d’intervenir pour soutenir la commune de Saint-Josse face à ses difficultés financières en consentant une avance de trésorerie afin de garantir la continuité des services publics locaux et permettre le paiement du personnel communal, a annoncé mardi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt.

Selon le ministre, sans ce soutien, la commune n’aurait plus été en mesure d’assurer ses dépenses courantes. “Cette aide n’est pas un chèque en blanc. La commune devra rétablir sa situation financière et budgétaire, et présenter un plan de redressement crédible et durable”, a souligné Bernard Clerfayt, dans un communiqué.

► Reportage | Saint-Josse : un trou budgétaire de 60 millions d’euros à combler

Pour assurer un suivi rigoureux, deux inspecteurs régionaux – l’un dédié à la commune, l’autre au CPAS – rencontreront encore mardi les autorités de Saint-Josse afin de lancer, dès cette semaine, leur mission: analyser en profondeur la situation budgétaire et accompagner la mise en œuvre des mesures de redressement. Grâce à ce prêt, la commune dispose des liquidités nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien de ses services et le paiement du personnel. “Le démarrage de cette mission avait été retardé par la nécessité d’obtenir un accès complet aux documents financiers de la commune. Désormais, la responsabilité incombe à Saint-Josse de collaborer pleinement”, a encore précisé Bernard Clerfayt.

De son côté, la commune a engagé une série de mesures telles que des hausses de redevances pour une série d’actes administratifs tels que la délivrance d’une carte d’identité (de 20 à 25 euros et de 120 à 140 euros en procédure accélérée); d’un passeport (de 65 à 85 euros; de 240 à 260 euros en procédure accélérée pour un adulte); d’un permis de conduire (de 20 à 28 euros). Changer d’adresse ne sera désormais plus gratuit. Il faudra débourser 8 euros. Idem pour le dossier du mariage le samedi: il en coûtera désormais 150 euros – en semaine, désormais 100 euros contre 50 auparavant -. Ces montants n’atteignent pas les sommets observés dans d’autres communes.

Le précompte immobilier passe de 2.980 centimes à 4.090 centimes

Belga