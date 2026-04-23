La Région débloque 2 millions d’euros pour des associations actives auprès des publics les plus vulnérables

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi le lancement, dès le mois de mai, d’un appel à projets doté d’une enveloppe de 2 millions d’euros, qui permettra de garantir la survie de services destinés aux publics les plus vulnérables de la capitale, après l’échéance des financements actuels en août 2026.

D’après le ministre de l’Égalité Ahmed Laaouej (PS), plus d’une centaine d’associations actives sur le terrain bruxellois risquaient de se retrouver sans ressources à partir de septembre prochain.

Sans cette intervention rapide, des dispositifs de soutien psychologique pour les victimes de violences, des hébergements d’urgence et des services d’aide juridique auraient été contraints de fermer leurs portes.

“En lançant l’appel dès le mois de mai, nous donnons de la prévisibilité au secteur associatif et nous nous assurons qu’aucune victime de discrimination ne se retrouve face à une porte close à la rentrée prochaine“, a ajouté M. Laaouej.

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L’appel à projets 2026 se concentre sur des services opérationnels ayant déjà fait leurs preuves (actifs depuis au moins janvier 2025) dans six domaines: le soutien multidisciplinaire pour les victimes; l’hébergement spécifique pour les personnes discriminées ou violentées; des interventions pour réduire les risques de violences, d’inégalités ou de discriminations dans des espaces identifiés; l’inclusion socio-économique via l’accès au logement et à l’emploi pour les publics vulnérables ou discriminés; l’accessibilité intégrale des infrastructures et informations; des formations professionnelles avec des modules destinés aux intervenants de première ligne ou répondant à des obligations légales en matière d’inclusion.

L’enveloppe globale mobilisée s’élève à 2 millions d’euros, le seuil minimal par subvention est fixé à 25.000 euros pour une durée d’un an.

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