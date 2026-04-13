La réforme des pensions approuvée en commission Affaires sociales

La commission aurait initialement dû voter la réforme au début du mois d’avril, mais la majorité avait décidé d’attendre la présentation d’une étude d’impact du Bureau du plan, qui a eu lieu lundi.

Après le vote en première lecture, un vote en deuxième lecture doit se tenir au sein de la commission. Ensuite, le texte devra être approuvé en plénière à la Chambre, normalement d’ici l’été.

Le député Kim De Witte (PVDA-PTB) a insisté pour qu’un débat ait lieu sur l’étude du Bureau du plan avant de procéder au vote, mais il n’a pas obtenu suffisamment de soutien.

L’absence du ministre des Pensions a été critiquée par la députée Vlaams Belang Ellen Samyn (Vlaams Belang). Jan Jambon (N-VA) est actuellement à Washington, où il participe aux rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Belga