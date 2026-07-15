La qualité de l’air continue de s’améliorer à Bruxelles

La qualité de l’air en Région bruxelloise continue de s’améliorer, ressort-il de la conclusion générale du Rapport annuel 2025 sur la qualité de l’air à Bruxelles, publié par Bruxelles Environnement.

Les principaux polluants atmosphériques continuent de diminuer progressivement, ce qui constitue une excellente nouvelle pour la santé des Bruxellois et des Bruxelloises, a commenté la secrétaire d’Etat bruxelloise de l’Environnement, Ans Persoons (vooruit) à ce propos.

Citant le rapport, celle-ci a précisé que les valeurs limites européennes en vigueur ont été respectées dans l’ensemble des stations de mesure de la Région-capitale et qu’une grande partie des futures normes européennes, qui entreront en vigueur en 2030, sont déjà atteintes.

“Cela démontre que les mesures en faveur d’une mobilité moins polluante et de la transition énergétique ont un effet positif sur la qualité de vie des habitants de Bruxelles”, a commenté la secrétaire d’Etat, dans un communiqué.

Pour Ans Persoons, “le travail n’est toutefois pas terminé, car nous savons que certains nœuds routiers présentent encore des niveaux d’émissions nocifs pour la santé…Chacun a le droit de respirer un air sain”, a-t-elle pondéré.

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En examinant plus en détail les différents polluants passés en revue dans le rapport, on constate que, pour les particules fines (PM₁₀ et PM₂.₅), tant les normes européennes actuelles que les futures normes prévues pour 2030 sont respectées dans toutes les stations de mesure. Les recommandations sanitaires de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus strictes, ne sont pas encore atteintes partout. Les valeurs cibles européennes actuelles et futures pour l’ozone sont respectées. Idem pour le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone.

Pour la sixième année consécutive, toutes les stations de mesure télémétriques respectent la valeur limite annuelle européenne pour le dioxyde d’azote (NO₂). ​ Plusieurs stations, principalement situées le long des axes les plus fréquentés dépassent encore la future norme NO2 européenne de 2030 et toutes les stations dépassent les recommandations de l’OMS.

Enfin, les concentrations de black carbon, principalement émises par les moteurs diesel, continuent de diminuer. Certaines stations de mesure situées, à proximité des axes routiers les plus fréquentés dépassent néanmoins encore la norme européenne prévue pour 2030.

Belga