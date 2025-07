La protection de la famille royale coûte près de 21 millions d’euros par an

La protection de la famille royale a coûté près de 21 millions d’euros l’an dernier, soit en moyenne 57.000 euros par jour, rapportent mardi plusieurs journaux flamands, relayant des chiffres demandés par Peter Buysrogge (N-VA), député et président de la commission de la Défense de la Chambre, au ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR).

Le nationaliste “demande instamment plus de transparence sur ce montant”. Les coûts comprennent les dépenses annuelles de personnel et les frais de fonctionnement et d’investissement. Le Détachement de Protection auprès du Palais Royal, un corps spécial au sein de la police fédérale comptant environ 200 agents, est chargé d’assurer la sécurité des membres de la famille royale – en particulier du Roi, de la Reine et de la princesse héritière Elisabeth et des différents domaines royaux.

Selon la N-VA, la Défense a également dépensé 3,5 millions d’euros pour le Palais l’année dernière : il s’agit des frais liés à la maison militaire du souverain et à ses déplacements non officiels en avion.