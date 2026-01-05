La prochaine phase des travaux sur le viaduc de Vilvorde est reportée en raison de la météo

La prochaine phase de la rénovation du viaduc de Vilvorde devra être reportée de quelques jours en raison des conditions hivernales, indique lundi l’entreprise De Werkvennootschap, chargée des travaux. En raison du sel de déneigement actuellement répandu sur la chaussée, le marquage routier nécessaire ne peut être effectué.

La prochaine phase aurait dû débuter mardi. Elle comprendra également des travaux sous la route en direction de Gand, le périphérique extérieur du périphérique de Bruxelles. Les trois voies resteront ouvertes, mais réduites, et la vitesse sera limitée à 50 km/h. Les nuits de week-end, la circulation se fera sur une seule voie réduite.

En raison des conditions hivernales, ce calendrier doit être adapté. La présence de sel sur la chaussée empêche la mise en place du nouveau marquage routier temporaire. Le début des travaux dépendra des conditions météorologiques des prochains jours.

En direction de Zaventem, où les travaux se poursuivent depuis deux ans, rien ne change. La circulation se fera toujours sur trois voies rétrécies, avec une limitation de vitesse à 50 km/h. Là aussi, une seule voie sera ouverte les nuits de week-end. L’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes en direction de Zaventem reste en vigueur le week-end, de même que la fermeture de la sortie 6 entre Koningslo et Vilvorde.

Belga – Photo : Belga