La prison de Forest rouvre ses portes à des projets citoyens

Près de trois ans après sa fermeture et le transfert des détenus vers Haren, la prison de Forest rouvre ses portes sous une autre forme. L’ASBL 9m2 a reçu ce lundi les clefs du lieu de la Régie des bâtiments et occupera désormais une aile de l’établissement. Elle y développera un projet citoyen, culturel et pédagogique autour des réalités de l’enfermement et des politiques carcérales.

Construite en 1910 selon le modèle cellulaire de l’inspecteur général des prisons Édouard Ducpétiaux, la prison de Forest est emblématique du patrimoine carcéral belge. “Ce lieu permettra aux visiteurs de comprendre ce que signifie une peine d’enfermement et d’interroger le sens du système pénal”, explique l’ASBL, qui a mené plus de trois ans de plaidoyer pour obtenir l’accès au site.

La première visite immersive organisée ce lundi a emmené la presse sur les pas d’un détenu, depuis le greffe et le bain entrant jusqu’aux cellules et au préau. Le parcours était guidé par l’historien Xavier Rousseaux et la professeure de droit Olivia Nederlandt. Des témoignages d’anciens détenus sont également intégrés aux visites afin de confronter le public aux réalités de la détention.

L’initiative s’inscrit dans un contexte de surpopulation carcérale record : fin juillet, la Belgique comptait 13.061 détenus pour 11.040 places. Selon le Conseil de l’Europe, près d’un tiers des personnes incarcérées en Belgique se trouvent en détention préventive et la prévalence des suicides y est parmi les plus élevées.

À terme, l’ASBL 9m2 souhaite faire de Forest un lieu de sensibilisation destiné tant aux citoyens qu’aux étudiants et professionnels du secteur judiciaire. “Plus on construit de prisons, plus on les remplit”, rappelle l’association, qui veut favoriser un débat public sur les alternatives à l’enfermement et valoriser la mémoire d’un patrimoine carcéral en voie de disparition.

