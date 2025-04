La politologue Françoise Vergès invitée au festival “Boutures” à Schaerbeek

La deuxième édition du festival Boutures prendra place les 6 et 7 juin prochains au cœur du théâtre La Balsamine, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Une quinzaine d’événements s’articuleront autour du thème de la santé mentale et des inégalités systémiques, dont une discussion avec l’historienne et politologue française Françoise Vergès à propos des politiques d’État ciblant le corps des femmes racisées.

Le festival Boutures consiste en “une invitation à réfléchir l’espace et l’outil qu’est la Balsamine comme un moyen d’élargir nos imaginaires“, souligne le théâtre. Cette année, la programmation est orchestrée par le collectif Xeno-, porté par la curatrice Ichraf Nasri et la photographe Mélanie Peduzzi. À mi-chemin entre une plateforme artistique itinérante et un laboratoire de recherche pratique sur les questions féministes intersectionnelles, Xeno- visibilise les discours des artistes “qui échappent à la masculinité et la blanchité hégémonique, étant né du constat de la sous-représentation des artistes femmes, racisées, queers et non-binaires dans les programmations artistiques“.

Ateliers, performances, conférences ou encore projections ponctueront le festival pour interroger les liens entre santé mentale et inégalités systémiques. “Quelles violences structurelles pèsent sur nos esprits ? Comment les systèmes d’oppression (racisme, sexisme, capitalisme, impérialisme, etc.) façonnent-ils nos souffrances psychiques ?” seront certaines des questions explorées lors de l’événement. Celui-ci est pensé comme “une riposte collective” par Xeno-, qui entend mettre en lumière “des expériences et des pratiques de soin ancrées dans les luttes féministes décoloniales, antiracistes et anticapitalistes“.

Une quinzaine d’évènements figurent au programme, dont une performance de la poète Selim-a Atallah Chettaoui, qui questionne les liens entre identité et actualité sociale et politique, un “massage littéraire” pendant lequel la slameuse Julie Lombe mêlera ses mots aux massages de thérapeutes, ou encore la projection du documentaire “Ex Utero” de la réalisatrice Lili Forestier, à propos des violences gynécologiques et obstétricales.

Belga