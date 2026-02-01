La police renforcera les contrôles contre la distraction au volant mardi et mercredi

Les forces de l’ordre renforceront les contrôles sur l’ensemble du territoire mardi et mercredi afin de s’assurer que les conducteurs restent concentrés sur la route, ont-elles annoncé dimanche dans un communiqué. Près de 900 membres de la police de la route de la police fédérale et leurs collègues des 105 zones locales participantes prendront part à l’action.

Durant deux jours, les équipes verbaliseront entre autres l’utilisation du portable au volant grâce à des dispositifs mobiles et quelque 200 postes de contrôle fixes.

L’usage du GSM au volant est l’une des principales causes des accidents de la route et de l’insécurité routière. “Les contrevenants risquent une lourde amende de 174 euros, majorée des frais administratifs”, est-il rappelé dans le communiqué. Cette infraction peut également entraîner un retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 15 jours.

Toute personne n’étant pas en mesure de conduire correctement peut être verbalisée et se voir sanctionnée de la même manière, a ajouté la police.

Deux fois par an, la police intégrée organise des campagnes de contrôles intensifs de 48 heures afin de lutter contre la distraction au volant. Sont notamment visés l’utilisation du GSM au volant, mais aussi le fait de lire un livre, de se maquiller ou de regarder des vidéos.

