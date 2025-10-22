La police lance un appel à témoins pour un homme retrouvé mort dans le Jardin de la Vallée de Maelbeek

Le jeudi 2 octobre 2025, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans le Jardin de la Vallée de Maelbeek, à Bruxelles. À ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée. La police lance donc mercredi un appel à témoins, à la demande du parquet de Bruxelles.

L’homme, qui pourrait être âgé entre 50 et 75 ans, fréquentait habituellement le parc et pourrait être une personne sans domicile fixe, précise la police. Il est de corpulence mince, mesure 1m75, a de courts cheveux gris, une barbe et les yeux bruns. Il portait une veste de smoking noire, un pantalon en jeans noir, des baskets noires de marque “Skechers” et une ceinture brune munie d’une boucle et de clous dorés. Il était en possession d’un casque audio noir de marque “Sony”.

Les personnes qui reconnaissent cette personne peuvent prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse mail avisderecherche@police.be Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.

Belga