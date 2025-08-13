Passer la navigation
La police fédérale veut recruter 1 600 inspecteurs et vise en particulier les femmes

La police fédérale fait actuellement face à une baisse du nombre de femmes parmi les nouvelles recrues, alors qu’elle entend recruter 1.600 nouveaux inspecteurs sur l’ensemble de l’année.

Jobpol, son service de recrutement, a dès lors lancé mercredi une campagne qui veut rompre résolument avec l’image traditionnelle et le cliché de l’inspecteur de police. “Ce n’est pas l’uniforme, mais la personne occupant la fonction qui est centrale”, souligne-t-on.

Un groupe diversifié de huit personnes apparaît dans le clip de la campagne. Les passants sont ensuite interrogés pour savoir qui, selon eux, est inspecteur de police. La plupart des personnes interrogées désignent les profils “costauds” ou “sportifs”. Mais ils sont en réalité toutes et tous inspecteurs.

Le message au centre de la campagne est que “l’on ne devient pas inspecteur parce qu’on rentre dans une case, mais parce qu’on veut faire la différence”. La police entend ainsi montrer qu’elle est une organisation “ouverte à toutes et tous, reconnaissable, humaine et proche”.  La campagne veut aussi répondre à la baisse du nombre de femmes dans la formation policière.

Des chiffres récents montrent en effet une baisse du nombre d’étudiantes dans les écoles de police: elles sont passées de 32% en 2019 à 26% en 2024.  “Pour fonctionner de manière optimale, l’organisation policière doit être le reflet le plus fidèle possible de la société qu’elle sert”, souligne Eric Snoeck, commissaire général de la police fédérale. “Nos emplois sont ouverts à tout le monde. La procédure de sélection vise à offrir des chances égales à l’ensemble des candidates et candidats, quels que soient leur sexe, couleur de peau, origine, etc.” 

Belga

13 août 2025 - 13h42
Modifié le 13 août 2025 - 13h42
 

