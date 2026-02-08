La police fédérale recherche les agresseurs de deux contrôleurs de la SNCB

La police fédérale lance, à la demande du parquet de Hal-Vilvorde et du parquet de Flandre orientale (division Termonde), un avis de recherche faisant suite à des faits de coups et blessures sur deux contrôleurs de la SNCB survenus les 1er juillet et 1er septembre 2025.

Les victimes ont été violemment frappées à la tête alors qu’elles étaient en service. L’une d’elles gardera de lourdes séquelles. Les suspects ont été filmés par les caméras de surveillance du train et des quais.

Le 1er septembre dernier, deux jeunes hommes qui se trouvaient dans le train reliant Bruxelles-Midi à Nivelles ont été interpellés par le contrôleur car ils n’étaient pas en possession d’un titre de transport. “Ce dernier leur a poliment demandé de descendre à la station de Rhode-Saint-Genèse”, explique la police dans son avis de recherche. “Dans un premier temps, les jeunes hommes ont coopéré sans protester. Lorsque le train est arrivé à la station et que le contrôleur a ouvert la porte, ils se sont approchés de lui. Alors qu’ils descendaient, le premier suspect s’est retourné et a frappé le contrôleur au visage. La victime est tombée au sol et a été transportée à l’hôpital.”

Le premier individu est de corpulence normale, a de courts cheveux foncés, une barbe naissante et une moustache foncée. Il portait un pantalon gris, un sweat gris à capuche et était en possession d’un sac à dos noir. Le deuxième individu est de corpulence normale, a de courts cheveux foncés, une barbe naissante et une moustache foncée. Il portait une veste matelassée beige avec une bande blanche et une bande noire sur la poitrine.

En parallèle à cette première agression, une autre agression est survenue le mardi 1er juillet 2025. Un passager d’un train reliant Courtrai à Anvers a été interpellé par le contrôleur car il ne possédait pas de billet valable pour la première classe. L’homme a refusé de descendre et de présenter une pièce d’identité. “Soudainement, il a frappé le contrôleur. Un témoin est intervenu pour éviter que la situation ne dégénère. L’individu est descendu à la gare de Lokeren”, souligne la police.

L’individu est probablement âgé de 25 ans, mesure 1m85 et s’exprime en néerlandais. Il portait un short foncé, un T-shirt bleu, des tongs beiges et était en possession d’un sac rose “Hello Kitty”.

Toutes informations sur les personnes recherchées peuvent être communiquées via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Belga