La police fédérale établit dix priorités dans le cadre d’un nouveau plan stratégique

La police fédérale a adopté lundi un plan stratégique pour la période 2025-2030, élaboré à l’initiative du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin et de la ministre de la Justice Annelies Verlinden. Ce plan se concentre sur dix missions clés de la police fédérale, avec un accent appuyé sur la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et la cybercriminalité.

Le nouveau plan stratégique, qui représente avant tout un fil rouge, est aligné sur les priorités affichées dans l’accord de gouvernement, indique la police fédérale. Il sera réévalué régulièrement et, si nécessaire, adapté en fonction des évolutions de la société et des décisions politiques. “Ce n’est pas une fin en soi, mais un point de départ“, abonde ainsi le commissaire général de la police fédérale, Eric Snoeck, par communiqué.

Le plan s’articule autour de dix missions clés : la lutte contre la criminalité organisée ; la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et l’extrémisme violent ; la lutte contre la cybercriminalité ; la gestion intégrée des frontières ; la protection et sécurisation des personnes et des biens ; la gestion de crise ; la police spécialisée des voies de communication ; l’appui opérationnel ; l’appui non-opérationnel au profit de la police intégrée ; et la coordination de l’action policière.

Certaines priorités seront déjà mises en place en 2025, précise la police fédérale, avec le renforcement de la police judiciaire fédérale (PJF), de la direction des unités spéciales et de la police aéronautique, ainsi que la transformation numérique des services.

“Nous sommes face à de grands défis, mais ce sont également des occasions uniques d’améliorer notre fonctionnement et de renforcer notre légitimité. Chacun à son niveau a un rôle important à jouer à cet égard“, a appuyé Eric Snoeck, qui avait déjà appelé à une modernisation des structures lors d’une audition devant la commission de l’Intérieur en juin dernier.

Belga