La plateforme de prêt de livres numériques Lirtuel célèbre ses 10 ans d’existence en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le développement de Lirtuel s’est accéléré avec les périodes de confinement. La plateforme est ainsi passée de 1.011 usagers actifs en 2015 à 7.421 en 2024. Son public est majoritairement composé d’usagers âgés de 30 à 69 ans, la tranche des 40-49 ans étant la plus représentée (21%).

Le nombre de prêts numériques a parallèlement presque doublé, passant de 60.000 en 2015 à 116.000 en 2024.

Lirtuel est accessible gratuitement à toute personne inscrite dans une bibliothèque reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La plateforme est gérée par la FWB en partenariat avec les bibliothèques centrales et plusieurs opérateurs directs. La Fédération Wallonie-Bruxelles achète les droits et rétribue les éditeurs pour chaque ouvrage, avec le soutien financier des provinces et de la Ville de Bruxelles.

Le catalogue compte aujourd’hui plus de 12.000 titres, accessibles 24 heures sur 24. Chaque usager peut emprunter jusqu’à six ouvrages simultanément pour une durée de 30 jours.

Les statistiques de prêts révèlent une nette domination de la fiction, qui représente plus de 67% des emprunts. Les romans graphiques et bandes dessinées suivent avec 12%, devant la littérature jeunesse et pédagogique (7%). À elles trois, ces catégories totalisent près de 87% des prêts.

