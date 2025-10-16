La piste cyclable de l’E40 pérennisée, les travaux débutent le 25 octobre

Depuis cinq ans, une bande de circulation de l’autoroute E40 entre Evere et le boulevard Reyers à Bruxelles s’est transformée en piste cyclable.

Initialement créée comme une mesure temporaire pendant la crise Covid, cette infrastructure va finalement être pérennisée. Bruxelles Mobilité a obtenu le permis nécessaire, et lancera les travaux d’aménagement à partir du 25 octobre.

La piste cyclable longeant l’E40 a été mise en place au printemps 2020 dans le cadre des “pistes-covid”, qui visaient à encourager les déplacements doux pendant la pandémie. Située sur une bande de circulation inutilisée et déclassée entre la sortie du Cora de Woluwe et le boulevard Reyers, cette infrastructure n’avait aucun impact sur le trafic automobile. “Rien n’a changé pour les automobilistes”, rappelait à l’époque de l’affectation, le cabinet de la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Depuis, les cyclistes empruntent cette voie protégée des voitures par des blocs de béton, assurant leur sécurité sur un tronçon majeur entre Liège et Bruxelles.

Pérennisation et amélioration

Après une phase d’expérimentation réussie, Bruxelles Mobilité a finalement obtenu le permis officiel en mai 2024 pour rendre cet aménagement définitif. Le projet s’inscrit dans un cadre plus large : “E40 Parkway”, une initiative lancée il y a plusieurs années par l’ancien secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit), visant à transformer cette portion d’autoroute en boulevard urbain apaisé.

Afin d’améliorer le confort des usagers, les travaux qui débuteront d’ici quelques jours comprendront la mise en place d’une berne végétalisée entre la piste cyclable et les voies automobiles sur une grande partie du parcours. Les dalles en béton quant à elles, seront partiellement recouvertes d’asphalte, offrant une surface plus agréable pour les vélos.

Des perturbations pendant un mois

Le chantier, prévu pour durer un mois à partir du 25 octobre, entraînera la fermeture complète de la piste cyclable. Ainsi, les cyclistes devront pendant cette période emprunter un itinéraire de déviation via la rue du Colonel Bourg, le tunnel de l’avenue Grosjean, puis l’avenue des Pléiades.