La pâtisserie de Jonathan Salomon n’est ouverte que depuis 7 mois et fait déjà sensation

Le pâtissier ucclois Jonathan Salomon a été élu révélation de l’année par le guide Tartine et Boterham. Il figure déjà parmi les meilleurs artisans pâtissiers alors que sa boutique n’est ouverte que depuis sept mois.

L’histoire d’amour entre Jonathan Salomon et les gâteaux est née un peu par hasard dans une colocation : “La passion pour la pâtisserie, ça fait quand même déjà quelques années. J’habitais à l’époque avec des amis. L’un d’eux était chef de cuisine”.

À l’époque, Jonathan travaillait dans l’informatique, mais cette expérience avec son colocataire l’a poussé à débuter une formation en pâtisserie. “Je l’aidais, je m’occupais de petits desserts, de petites choses comme ça, mais juste pour nous au début. Et puis comme il a aimé, il m’a dit ‘mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelque chose avec ça ?’. Et de là a commencé à germer l’idée d’en faire, peut-être, mon métier après“.

Après le rush de la fin d’année, l’ambition pour Jonathan Salomon est d’avoir ses pâtisseries exposées dans d’autres magasins et qui sait, d’ouvrir une seconde boutique.

■ Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et Pierre Delmée