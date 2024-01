La neige entraîne la fermeture de certains tunnels, des lignes de la STIB perturbées

Les chutes continues de neige entraînent de nombreux embarras de circulation dans et autour de Bruxelles. Plusieurs tunnels sont fermés pour le moment, des perturbations sont à signaler sur certaines lignes de bus STIB

Elle était attendue, elle est arrivée. La neige a fait son apparition dans la capitale à la mi-journée. Elle tombe depuis sans discontinuer et s’accumule notamment sur nos routes, malgré le passage des épandeuses. Les conditions de circulation sont glissantes prévient Bruxelles-Mobilité qui annonce, via son compte X (ex-Twitter), la fermeture des tunnels Belliard et Reyers-Meiser.

“En raison des chutes de neige, la chaussée est glissante sur les viaducs de la #E40-#A3 direction Liège au niveau du complexe Reyers. Pour cette raison, les tunnels Belliard et Reyers-Meiser sont fermés à la circulation direction E40”, apprend-on.

De son côté, la STIB annonce que plusieurs lignes de bus connaissent des difficultés, en raison de la neige mais aussi des voitures qui barrent les routes. “Toutes les lignes de bus ont été impactées à un moment de la journée pour une durée limitée et un tronçon limité”, nous précise Cindy Arents, porte-parole du transporteur bruxellois. “C’est surtout le centre-ville qui a posé problème, comme les alentours des gares Centrale et de Luxembourg ou le Palais Royal. Les pavés et les pentes sont problématiques. Nous continuerons à suivre la situation de près en soirée, tronçons par tronçons”. Les conditions météo ont également pour conséquence une explosion de la demande pour les compagnies de taxi. Selon la RTBF, les temps d’attente sont plus élevés que d’habitude, les délais pouvant s’étendre de 35 minutes à 1 heure.

Alors que les départs depuis l’aéroport de Zaventem ont été suspendus entre 14 et 15 heures pour faciliter le déneigement de la piste 25R, le ring de Bruxelles connaît de gros embarras. Des congestions importantes sont signalées dans la zone de Zaventem, en direction de Grand-Bigard.



Par contre, aucune perturbation importante n’est à signaler du côté de la SNCB. C’est ce qu’a indiqué mercredi vers 13h30 Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Les équipes du gestionnaire du réseau ferroviaire restent mobilisées au vu des chutes de neige et des pluies verglaçantes annoncées pour le reste de la journée. Des horaires décalés ont été mis en place pour permettre aux équipes d’être sur le pont. Infrabel craint principalement d’éventuelles pannes de chauffage sur les aiguillages ou la chute de neige sur des ouvrages. “Nous restons donc attentifs”, a conclu Frédéric Sacré.

Retards sur les chantiers

Il fallait s’y attendre, certains métiers, comme ceux de la construction, subissent également les conditions hivernales de ce mercredi. Des retards sur les chantiers sont signalés par la fédération sectorielle Embuild mercredi. Certains entrepreneurs sont contraints à l’arrêt de travail.

Les ouvriers travaillant en extérieur, notamment pour la réalisation de gros œuvre, de travaux de couverture, de construction de routes… sont en arrêt de travail forcé: le froid a non seulement un impact sur la santé et la sécurité du personnel, mais aussi sur certains matériaux tels que le béton ou le ciment. Ainsi, sept entreprises d’extérieur sur dix font face à des retards: dans un cas sur quatre, il s’agit d’un délai de trois à quatre semaines. Un cas sur cinq présente un retard de plus de quatre semaines, selon Embuild. Ces reports s’ajoutent à ceux déjà entraînés par les pluies abondantes de l’automne, souligne la fédération, qui demande aux clients de faire preuve de compréhension.

