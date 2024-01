Bruxelles sous la neige: mobilité, matches annulés, prévisions… Le point sur la situation

La neige est arrivée sur la capitale en fin de matinée. Les épandeuses sont sorties dans la nuit pour briser la couche de verglas. Une nouvelle tournée a lieu depuis la tombée des premiers flocons. Bruxelles-Mobilité appelle, par ailleurs, à l’extrême prudence des automobilistes.

Du côté de la STIB, le dispositif a été adapté. Des lignes de bus pourraient être déviées en cas de conditions glissantes en certaines portions. La circulation des trams et des métros devrait se dérouler normalement.

Les quarts de finale de Coupe de Belgique de football opposant l’Union Saint-Gilloise à Anderlecht d’une part et Oud-Heverlee Louvain à Antwerp d’autre part ont été reportés d’une semaine en raison des prévisions météorologiques, a annoncé la Pro League, l’instance du football professionnel belge, mercredi. Le derby bruxellois entre l’Union et Anderlecht se tiendra le jeudi 25 janvier à 20h30 à la place de ce mercredi 20h30.

Le quart de finale entre Ostende et le RWDM, programmé ce mercredi, est maintenu, à suivre en direct dès 20h00 sur BX1 et BX1.be

La collecte des sacs-poubelles, conteneurs et le ramassage des encombrants seront légèrement perturbés, a annoncé mardi l’agence régionale Bruxelles Propreté. Ainsi, les 120 camions de collectes prévus en matinée ont anticipé leur départ d’une demi-heure pour permettre aux équipes de clôturer leur tournée avant la fin de matinée et le début des premières chutes de neige. Les 57 camions qui doivent normalement assurer leurs tournées dans l’après-midi et en soirée ainsi que les 90 camions en charge de la vidange des conteneurs devraient par contre partir aux horaires habituels. “La direction opérationnelle de l’agence a d’ores et déjà sensibilisé les chauffeuses et chauffeurs aux conditions qu’ils rencontreront, selon toute vraisemblance” mercredi, a précisé Bruxelles Propreté par voie de communiqué. “Des perturbations pourraient intervenir en fonction des quantités de neige, de l’état de déneigement ds voiries et de l’évolution de la situation météorologique”, a encore prévenu l’agence régionale.