Le mois d’avril a été assez chaud, sombre et humide, selon l’IRM

Le mois d’avril a été assez chaud, mais aussi particulièrement sombre et humide, a rapporté mercredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel. Il s’agit, d’ailleurs, du quatrième mois d’avril le plus humide de la période de référence actuelle (1991-2020) et le septième mois consécutif avec des précipitations supérieures à la moyenne.

Sans tenir compte des deux derniers jours du mois, avril peut être divisé en deux en termes de températures. “À Uccle, les températures se sont situées au-dessus de leurs normales respectives du 1er jusqu’au 14, tandis qu’elles se sont situées en dessous du 15 jusqu’au 27”, selon l’IRM. Les deux derniers jours du mois ont encore une fois été légèrement plus chauds. Comme au cours des deux derniers mois, les températures minimales élevées ont été particulièrement “remarquables”, a noté l’IRM.

La température minimale moyenne était de 7,3°C, soit plus d’1°C au-dessus de la valeur normale. Les températures à Uccle ont varié entre 1,1°C (23 avril) et 24,1°C (le 6 avril).

Entre octobre 2023 et avril 2024, 690,5 mm de précipitations sont tombés à Uccle. Il s’agit de la quantité la plus élevée pour cette période depuis le début des observations en 1833. Au total, 81,1 mm de précipitations sont tombés le mois dernier à Uccle, or la valeur normale est de 46,7 mm. “Cette quantité est tombée sur 22 jours“, un nombre “élevé”, a précisé l’IRM. Les précipitations les plus faibles sont tombées en Lorraine belge, les précipitations les plus importantes au littoral. Onze jours d’orage ont également été enregistrés. Même si l’IRM n’a pas enregistré un seul jour avec un ciel entièrement couvert le mois dernier, la durée d’ensoleillement n’a été que de 132 heures et 50 minutes à Uccle, contre 171 heures et 16 minutes normalement.

Belga