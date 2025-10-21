La maladie de Crohn, un mal invisible dont on ne guérit pas : Magaly nous raconte son combat au quotidien

maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’occasion pour l’ASBL Crohn-RCUH, dédiée notamment à la maladie de Crohn, de sensibiliser le public à l’importance de l’accès aux toilettes pour les patients atteints.

Aujourd’hui, la maladie de Crohn progresse. En 2030, elle pourrait toucher 1% de la population belge.

Nous avons rencontré Magaly. Elle nous raconte son parcours médicale et ses difficultés au quotidien.