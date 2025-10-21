Passer la navigation
La maladie de Crohn, un mal invisible dont on ne guérit pas : Magaly nous raconte son combat au quotidien

Ce mercredi, c’est la journée nationale belge des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’occasion pour l’ASBL Crohn-RCUH, dédiée notamment à la maladie de Crohn, de sensibiliser le public à l’importance de l’accès aux toilettes pour les patients atteints. Aujourd’hui, la maladie de Crohn progresse. En 2030, elle pourrait toucher 1% de la population belge. Nous avons rencontré Magaly. Elle nous raconte son parcours médicale et ses difficultés au quotidien. 

Reportage d’Adeline Bauwin, Charlotte Pire et Corinne De Beul

21 octobre 2025 - 18h53
