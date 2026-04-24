La Ligue des familles presse les élus locaux à se mobiliser pour les repas gratuits dans les écoles défavorisées

La Ligue des familles appelle vendredi l’ensemble des élus locaux à se mobiliser pour sauver la distribution de repas gratuits et sains dans les écoles défavorisées, un programme menacé par les mesures d’économies décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“Il est difficile d’apprendre quand on a faim ou quand les repas ne répondent pas aux besoins. Malgré cette évidence, la majorité MR-Engagés a voté la suppression de ce projet de repas scolaires. Les écoles peuvent théoriquement continuer à financer des repas mais le définancement est si important que, toutes choses égales par ailleurs, le subside par repas passe de 3,70 euros à 0,43 euros en moyenne”, dénonce l’association.

La Ligue des familles a fait ses comptes et ce sont au total 429 implantations scolaires maternelles et primaires concentrant des milliers d’enfants défavorisés dans 80 communes de Wallonie et de Bruxelles qui vont être touchées par la mesure.

> REPORTAGE La colère d’un directeur: l’école Saint-Antoine risque de supprimer ses repas chauds

Celle-ci a contacté les conseils communaux pour inciter les élus locaux à se mobiliser et à appeler le gouvernement de la FWB -qui met actuellement la dernière main à son ajustement budgétaire- à revenir sur sa décision.

Pour réduire son déficit chronique, le gouvernement MR-Engagés a décidé à l’automne dernier une série de mesures d’économies, dont la suppression des moyens -quelque 21 millions d’euros par an- dévolus à la distribution de repas sains gratuits dans les écoles défavorisées. La mesure avait été initiée par le précédent gouvernement PS-MR-Ecolo.

Les écoles défavorisées qui le souhaitent pourront continuer à distribuer l’an prochain ces repas gratuits, mais elles devront le faire sur les moyens qui leur sont alloués au titre de la politique dite d’encadrement différencié. Ces moyens ont quelque peu été relevés par le gouvernement dans son épure budgétaire, mais bien moins que les 21 millions ainsi économisés.

> DEBAT Fin des repas scolaires gratuits dans les écoles à encadrement différencié : quels impacts pour les élèves ?

Belga