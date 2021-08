La Ligue belge pour la protection des oiseaux n’a jamais accueilli autant d’animaux sauvages

Le centre de soins pour la faune sauvage de la Ligue belge pour la Protection des Oiseaux, installé à Anderlecht, affiche complet.

En six mois, la Ligue a reçu plus d’animaux sauvages blessés ou sans parent que sur la même période en 2020 : plus de 1 900 animaux de la faune sauvage ont été accueillis par le Centre de soins pour la faune sauvage contre 1 493 en 2020. Et selon les bénévoles qui travaillent pour l’association, cette augmentation s’explique par l’urbanisation toujours plus importante en Région bruxelloise et aux alentours, la destruction d’espaces verts protégés ainsi que le manque de sensibilisation de la population concernant la faune sauvage.

L’association pointe également… le Covid-19 : en période de confinement, les habitants, plus souvent à la maison, taillent leurs haies ou leur pelouse, ce qui peut provoquer des blessures chez les animaux sauvages. Mais aussi la météo, qui a eu un impact sur la nidification.

Le centre est aujourd’hui au maximum de ses capacités et cherche un nouveau lieu, mieux adapté à l’accueil de ces animaux blessés ou abandonnés. Malgré des moyens toujours limités.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Frédéric De Henau et Pierre Delmée.