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La guerre au Moyen-Orient a coûté encore 50.000 voyageurs à Brussels Airport en avril

Brussels Airport a perdu environ 50.000 voyageurs en avril en raison de la guerre au Moyen-Orient, comme cela avait déjà été le cas en mars, a indiqué mercredi l’exploitant de l’aéroport.

Il n’y a toujours pas de vols vers Tel Aviv et Doha“, rappelle Brussels Airport dans un communiqué. “Depuis quelques semaines, il y a à nouveau des vols vers Dubaï et Abu Dhabi, mais leur fréquence reste inférieure à celle de l’année dernière.

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Malgré cet impact négatif, Brussels Airport a accueilli en avril plus de voyageurs qu’un an auparavant. Leur nombre a augmenté de 3,8% pour dépasser 2,2 millions, notamment grâce aux vacances scolaires.

En avril, le réseau de destinations de Brussels Airport s’est élargi avec Gdansk. La compagnie aérienne LOT Polish Airlines y vole quatre fois par semaine, vers et depuis la ville polonaise. L’aéroport a également traité 73.964 tonnes de fret en avril, soit une hausse de plus de 6% par rapport à l’année précédente.

Belga

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