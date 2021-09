La grève se poursuit dans les garages D’Ieteren

La grève en cours depuis plus d’une semaine dans les garages du groupe D’Ieteren, qui importe les marques du constructeur Volkswagen en Belgique, se poursuit. Les syndicats en front commun déplorent des “provocations” et le silence radio de la direction. Une rencontre mercredi entre syndicats et direction n’a rien donné. Une nouvelle concertation est prévue mardi prochain.

Les syndicats dénoncent ce vendredi les “multiples provocations” de la direction. Selon eux, la nuit passée, les centres de livraison ont été déplacés afin de contourner la grève. “Les travailleurs craignent l’engagement d’intérimaires ou de sous-traitants. Ces manœuvres minables placent les clients en attente d’un service alors que le personnel est en grève, et de plus en plus en colère devant le mutisme patronal“, déplorent les syndicats.

Les syndicats demandent aux clients de D’Ieteren de ne pas venir chercher leur voiture. “Si un manager ou un directeur de D’Ieteren vous appelle, rappelez-vous qu’il ne sera pas à côté de vous dans votre voiture quand vous tenterez de forcer un éventuel barrage des travailleurs à qui on essaie de faire avaler des couleuvres. Lui, il sera bien à l’abri dans son bureau“, clament-ils.

Avec Belga – Photo : BX1