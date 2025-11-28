La Gare du Nord reconnue “patrimoine remarquable” de Bruxelles

Édifiée entre 1938 et 1956, la Gare du Nord signée par les architectes Paul et Jacques Saintenoy et Jean Hendrickx-Van den Bosch a été transformée à diverses reprises. De manière générale, son style s’inspire des codes de l’architecture classique, affichant une symétrie rigoureuse et de gros volumes lui conférant un air monumental.

La reconnaissance de ce “patrimoine remarquable” ne concerne pas l’ensemble de la gare mais six éléments: la tour d’horloge ; les façades en pierre naturelle et en briques beiges ; les toitures ; la salle des pas perdus ; la salle de l’ancien musée du train, sa mezzanine, ses escaliers et les bureaux du troisième étage ; ainsi que les sept quais, parés de leurs auvents, bancs, horloges, cabines et abris.

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) avait remplacé certains de ces bancs en bois massif par du mobilier en métal, ce qui n’avait pas été au goût de tous. Face aux critiques, quelques exemplaires du mobilier d’origine avaient été conservés.

La protection délivrée par la Région bruxelloise n’empêchera toutefois pas la SNCB d’adapter le bâtiment aux nécessités de son usage, a précisé le cabinet d’Ans Persoons. Escalators et ascenseurs, écrans d’affichage ou haut-parleurs pourront encore être installés, mais toujours “dans le respect du patrimoine”.

De son côté, la SNCB analyse cette décision des autorités.

Belga