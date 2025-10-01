“La gare du Midi a un caractère exceptionnel”, Jean Spinette regrette la proposition rejetée par l’Arizona d’offrir le statut de gare internationale

Alors qu’une opération coup de poing s’est déroulée dans la capitale lundi soir, coordonnée par la police fédérale, l’action a mobilisé les six zones de police locale, la police des chemins de fer et plusieurs unités de soutien. Pour certains, il s’agissait surtout d’une opération de communication. Pour en parler, Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

En une journée, 708 personnes et 621 véhicules ont été contrôlés, 13 établissements Horeca inspectés, 13 arrestations administratives et neuf arrestations judiciaires effectuées. Mais pour Jean Spinette, ce dont les communes ont besoin, c’est “d’une police au quotidien”. “Ils ont débarqué comme si on était dans une banlieue qui tournait en vrille. C’est particulier quand même. Je n’avais pas été prévenu que le ministre de l’Intérieur était là, j’ai été scié”, regrette-t-il.

Selon lui, il s’agissait d’une opération de police normale, et il aurait dû être prévenu. “J’aimerais qu’on arrête le show. J’ai entendu le ministre de l’Intérieur dire que les bourgmestres socialistes laissaient leurs quartiers à l’abandon et que c’était notre faute. Moi je demande l’aide du premier policier de Belgique”. Le bourgmestre demande un renfort dans les zones de police, des actions sur le long terme et des moyens pour le procureur du Roi.

Gare du Midi, internationale?

La proposition du PS d’offrir le statut de “gare internationale” à la plus grande gare du pays a été rejetée par le MR, Les Engagés, la N-VA, le CD&V et Vooruit. Mais concrètement que change ce label? “L’aéroport de Zaventem a sa police pour l’aéroport et compte beaucoup moins de passagers quotidien que la Gare du Midi. Les forces nécessaires pour les quatre gares bruxelloises sont largement insuffisantes. C’est un sous-traitement de Bruxelles et de son rôle de capitale de l’Europe”.

Il rappelle que la loi de la police intégrée dit que les gares relèvent des compétences des zones locales, sauf caractère exceptionnel. “La gare du Midi a un caractère exceptionnel, mais elle n’est pas reconnue”, regrette Jean Spinette.

■ Interview de Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles au micro de Fabrice Grosfilley