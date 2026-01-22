La galerie Hangar souffle sa dixième bougie avec le PhotoBrussels Festival

Du 23 janvier au 17 mai, les visiteurs pourront profiter de nombreuses expositions qui célèbrent la photographie et mettent l’accent sur “le lien qui nous unit au public et aux artistes”, selon Hangar.

La galerie d’art bruxelloise Hangar célèbre son dixième anniversaire avec l’inauguration de la dixième édition du PhotoBrussels Festival.

La galerie affirme qu’en dix ans, elle a réussi à repousser les frontières du secteur artistique. “Nous nous sommes imposés comme un centre majeur de la photographie contemporaine à Bruxelles, avec des expositions et des projets curatoriaux ambitieux, une galerie dynamique et une librairie qui est devenue une destination à part entière”, explique-t-elle. Le PhotoBrussels Festival est lui aussi “devenu l’un des grands rendez-vous photographiques en Belgique et au-delà”.

Pour célébrer ce double anniversaire, Hangar propose à nouveau de nombreuses nouveautés. Ainsi, les notions de “chez soi” et de “connexion” sont explorées à travers deux nouvelles expositions photographiques : The House et Family Stories.

The House de Lee Shulman / The Anonymous Project plonge dans l’intimité des années 1950-1960. “Lee Shulman a obtenu un bachelor en arts à l’Université de Westminster (Royaume-Uni) et est aujourd’hui installé à Paris. Il a fondé en 2017 The Anonymous Project, devenu depuis l’une des plus grandes et des plus singulières collections de diapositives amateurs au monde. Le projet est né lorsque Lee Shulman a acheté en ligne une boîte de diapositives au hasard et est immédiatement tombé amoureux des personnes et des histoires contenues dans ces fenêtres ouvertes sur des vies passées”, précise Hangar.

L’exposition collective Family Stories explore, avec sept artistes contemporains, les notions d’identité et d’histoire familiale à travers des récits et des images introspectifs.

