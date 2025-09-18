La fréquentation du P+R Ceria en hausse de près de 50% depuis janvier 2024

A Bruxelles, près de mille véhicules se garent désormais chaque jour de semaine au P+R Ceria, approchant ainsi peu à peu la capacité maximum du parking qui est de 1.263 places, a fait observer jeudi observe l’Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels.

Selon l’opérateur public, après la baisse saisonnière attendue du taux d’occupation du site au cours des mois de juillet et d’août, cette fréquentation est repartie de plus belle les deux premières semaines de septembre, avec l’accueil d’une moyenne de 783 véhicules par jour. Parking.brussels s’attend dès lors à dépasser rapidement le record de 974 véhicules par jour enregistrés en février dernier.

Cette hausse est notamment le résultat d’une première campagne de communication ciblée menée de septembre à décembre 2024 qui avait permis de faire connaître le parking aux navetteurs domiciliés dans la périphérie ouest de la capitale.

Ce parking est couplé à la station de métro Ceria qui met le centre-ville à 19 minutes de la périphérie. Il est gratuit pour les navetteurs s’ils prolongent leur parcours par les transports en commun.

