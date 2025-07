La Fondation Stop Alzheimer octroie 300.000 euros à deux chercheurs

Cette aide doit permettre aux deux chercheurs de poursuivre leurs travaux sur la détection précoce de la maladie.

La Fondation Stop Alzheimer a remis un chèque de 300.000 euros au professeur Bernard Hanseeuw et à Lisa Quenon, chercheurs à l’UCLouvain et aux Cliniques universitaires Saint-Luc, a-t-elle annoncé mardi.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Nicolas Scheenaerts et Paul Bourrières

La maladie d’Alzheimer débute plusieurs années avant l’apparition des premiers troubles cognitifs qui la caractérisent. Elle peut être identifiée à ce stade préclinique en examinant l’accumulation anormale de certaines protéines dans le cerveau, mais les examens actuels (imagerie cérébrale et analyses du liquide céphalorachidien) sont coûteux et invasifs. L’objectif de l’équipe dirigée par le professeur Hanseeuw est donc de mettre au point des outils de dépistage accessibles permettant d’identifier précocement les personnes présentant un risque important de déclin cognitif à court terme. Leur approche se base sur une combinaison de tests cognitifs et d’analyses sanguines.

“Aujourd’hui, nous savons que la phase préclinique est le moment clé pour intervenir”, explique le professeur Hanseeuw. “Si nous pouvons détecter les signes avant-coureurs avec des méthodes simples et non invasives, nous pourrons essayer des traitements plus tôt et potentiellement ralentir l’évolution de la maladie.” “Les résultats de cette recherche pourraient non seulement révolutionner le diagnostic précoce, mais aussi permettre aux patients et à leurs proches d’anticiper plus sereinement les étapes de la maladie”, ajoute la Fondation Stop Alzheimer.

