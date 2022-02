La Fondation contre le Cancer prévient : “On risque d’atteindre les 83 000 nouveaux cas par an en 2030”

Ce Baromètre dresse un état des lieux de la lutte contre le cancer en Belgique. Les 175 pages du document regroupent plusieurs problématiques : la prévention, le dépistage, ou encore, les traitements.

Chaque année, les nouveaux diagnostiques augmentent. Actuellement, on dénombre plus de 70.000 cas pour l’année passée, mais si cela continue de croître. Selon les estimations du Registre du Cancer, l’augmentation pourrait se rapprocher de la barre des 83.000 nouveaux cas en 2030. Pour le médecin Didier Vander Steichel, directeur médical et scientifique, la priorité, c’est d’augmenter les moyens pour lutter contre le cancer. “Il y a de plus en plus de malades et il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent donc il faut dès à présent prévoir les moyens, les personnels spécialisés, les lieux de prise en charge. (…) Il y a vraiment des besoins si on veut conserver un niveau excellent et l’améliorer encore“.

Cependant, du diagnostic à la guérison, la prise en charge peut être longue et souvent très coûteuse. La raison de ces coûts correspond à l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux traitements.

Suite aux conclusions soulevées par le Baromètre belge du cancer, la Fondation souhaite élaborer un nouveau Plan National Cancer. L’objectif de ce plan : refinancer la recherche, renforcer la prévention et le dépistage, ou encore offrir plus de formations aux soignants.

