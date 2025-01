La foire internationale d’art contemporain Art Brussels revient fin avril à Brussels Expo

Pour cette nouvelle édition, la foire accueillera 165 galeries, belges et internationales, et donnera de la visibilité tant à des artistes établis qu’à des talents émergents.

La 41e édition de la foire internationale d’art contemporain Art Brussels se tiendra du jeudi 24 au dimanche 27 avril prochains dans les halls 5 et 6 de Brussels Expo, annoncent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Les galeries seront présentées à travers cinq sections: Prime, Solo, ’68 Forward, Discovery et Invited. Alors que la section Prime comprend 106 galeries qui exposeront des œuvres modernes et contemporaines de premier plan, la section Solo sera focalisée sur 28 présentations dédiées à l’œuvre d’artistes individuels. Dans la section Discovery, 35 galeries prendront fait et cause pour des artistes internationaux émergents, mettant l’accent sur des présentations solo ou des dialogues captivants entre deux jeunes talents dont le travail est encore peu connu.

La section Invited accueillera, elle, neuf nouvelles venues, qui se distinguent par leur ambition, leur programmation innovante et, dans certains cas, leur remise en cause des modèles de galeries traditionnels. Quant à ’68 Forward, il s’agit d’une nouvelle section “regroupant 14 galeries et célébrant la diversité, l’expérimentation et les mouvements novateurs qui ont défini l’art contemporain depuis le lancement d’Art Brussels en 1968”, précisent les organisateurs. “Cette section constitue une plateforme tant pour les pionniers reconnus que pour les talents en marge.”

