La Foire du Midi est de retour ce week-end: voici les nouveautés de cette édition

Pendant plus d’un mois, le boulevard du Midi accueillera l’un des plus grands rendez-vous populaires de l’été bruxellois. Plus d’un million de visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition de la foire.

La 146e édition de la Foire du Midi se tiendra du samedi 18 juillet au dimanche 23 août, a annoncé mardi l’échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Didier Wauters (Les Engagés), entouré du président du Comité des forains, Patrick De Corte, et du parrain de cette édition, Jean-Luc Fonck, auteur, compositeur et chanteur du groupe Sttellla.

L’événement est placé sous le thème “On ira tous, tous, tous… à la foire du Midi”, un clin d’oeil assumé au groupe Sttellla. Choisi pour son “humour décalé et sa gentillesse”, selon l’échevin, Jean-Luc Fonck a indiqué ne pas avoir hésité lorsque la proposition lui a été faite.

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Quelles seront les attractions ?

Parmi les nouveautés, la Roue Royale a été entièrement repensée, avec des nacelles fermées offrant une sécurité optimale et une vue panoramique, ainsi qu’un système d’accès adapté aux personnes à mobilité réduite.

Une maison hantée baptisée “Horror Show”, installée dans des containers maritimes près de l’avenue de Stalingrad, proposera un parcours avec acteurs et mises en scène. Enfin, “Tiki Ville”, attraction inspirée d’Hawaï haute d’environ 15 mètres et répartie sur quatre niveaux, comprendra plusieurs obstacles dont un toboggan de neuf mètres.

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Comme l’an dernier, en matière de bruit, un règlement impose une limite de 90 décibels en journée et 75 après 22h00. En outre, 31 attractions seront équipées d’appareils de mesure de bruit.

Créée en 1880, la Foire du Midi rassemblera cette année plus de 100 familles de forains, soit environ 400 personnes vivant sur place, et quelque 500 forains au total. Elle proposera 123 attractions et stands, répartis sur 1,6 km. Un million de visiteurs sont attendus.

Comme chaque année, 360 enfants malades, en situation de handicap ou de précarité seront accueillis le 12 août, à l’initiative des forains.

Belga – Photo : BX1